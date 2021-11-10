В Рязани отметили день сотрудников МВД

Фото: УМВД по Рязанской области.

В День сотрудника органов внутренних дел в региональном управлении МВД почтили память товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

В памятной церемонии принял участие начальник областной полиции Владимир Алай. Он возложил цветы к мемориалу, на котором высечены имена погибших сотрудников. Возложение цветов сопровождалось залпами оружейного салюта.

Затем по видеосвязи Владимир Алай поздравил своих коллег и ветеранов службы, вручив награды и звания особо отличившимся сотрудникам.

- Благодаря самоотверженному труду, верности долгу, готовности к работе в самых сложных условиях рязанская полиция решает одну из важнейших государственных задач - укрепление законности и правопорядка на родной земле, - приводят слова Алая пресс-служба регионального УМВД.