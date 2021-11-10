В управлении культуры Рязани обсудили новогоднюю программу

9 ноября в Рязани прошло заседание общественного совета при управлении культуры администрации города. Участники заседания обсудили социальные вопросы, а особенно активно - концепции праздничных мероприятий предстоящего Нового года-2022 и Рождества, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Члены общественного совета выступили с интересными предложениями и оригинальными идеями», - говорится на сайте мэрии.

Кроме того, на собрании обсудили вопросы социальной помощи гражданам, порядок и размер выплат, а также дальнейшее развитие территории Центрального парка культуры и отдыха и участие в конкурсах на грантовую поддержку.