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Общество10 ноября 2021 14:43

В управлении культуры Рязани обсудили новогоднюю программу

Члены общественного совета выступили с «интересными предложениями и оригинальными идеями»
Источник:kp.ru
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9 ноября в Рязани прошло заседание общественного совета при управлении культуры администрации города. Участники заседания обсудили социальные вопросы, а особенно активно - концепции праздничных мероприятий предстоящего Нового года-2022 и Рождества, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Члены общественного совета выступили с интересными предложениями и оригинальными идеями», - говорится на сайте мэрии.

Кроме того, на собрании обсудили вопросы социальной помощи гражданам, порядок и размер выплат, а также дальнейшее развитие территории Центрального парка культуры и отдыха и участие в конкурсах на грантовую поддержку.