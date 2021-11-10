Синоптики обещают рязанцам снежную и теплую «еврозиму»

По прогнозу, зима будет очень комфортной.

Синоптики считают, что зима в Рязанской области будет такой же теплой и снежной, как и во всей Центральной России.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, метеорологическая зима придет в центральные регионы 15 ноября. Декабрь, январь и февраль прогнозируются в среднем где-то на два градуса теплее нормы.

«В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», – пояснил синоптик в интервью радио Sputnik.

А вот народным приметам специалист доверять не советует. Он рассказал, что ученые центра погоды прогнали через статистику все народные приметы и выяснили: 90% из них не работает.