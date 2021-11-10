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Происшествия10 ноября 2021 14:10

Касимовский нефтегазовый колледж эвакуировали из-за короткого замыкания

Здание пришлось покинуть 407 студентам и 55 сотрудникам
Источник:kp.ru
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В среду, 10 ноября в сети появились сообщения об эвакуации студентов Касимовского нефтегазового колледжа из-за возгорания в учебном заведении. Как позже сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, возгорания не было, а причиной эвакуации стало короткое замыкание.

Пресс-служба ведомства уточняет, что вызов поступил в 11:14. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 407 студентов и 55 сотрудников персонала .

«Произошло короткое замыкание без последующего возгорания», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.