В Рязани от коронавируса умерли мужчина и женщина, которым было всего 38 лет

В среду, 10 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе-сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о двух женщинах, умерших в сентябре – 38 лет и 91 год, а также скончавшемся в сентябре 75-летнем мужчине.

Кроме того, в списке 17 августовских жертв. Это 10 женщин – 63 года, 64 года, 66 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 76 лет, 79 лет, 81 год и 94 года. Семеро мужчин – 38 лет, 41 год, 70 лет, 72 года, 76 лет, 81 год, 82 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1581 человека.

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