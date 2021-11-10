Рязанский радиоуниверситет не планирует вводить QR-коды для студентов-очников

В РГРТУ неоднозначно трактуют сообщения СМИ о QR-кодах. Фото из группы вуза ВКонтакте.

Сообщение о том, что в РГРТУ в ближайшее время не планируют вводить QR-коды для студентов-очников, появилось в группе вуза социальной сети ВКонтакте. Но любопытен не сам факт, а его обоснование. В сообщении причина этого решения трактуется так: «В связи с неоднозначной трактовкой некоторых сообщений СМИ студентами и сотрудниками».

При этом руководство вуза никак нельзя отнести к антиваксерам. Второй абзац того же сообщения информирует о том, что допуск на занятия по QR-коду все-таки планируется, но только для студентов, обучающихся по дополнительным образовательным программам подготовки лейтенантов и солдат запаса.

QR-коды будут необходимы также и для кадровых офицеров в военном-учебном центре университета, но непосредственно при его посещении.

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