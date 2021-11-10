Перекресток улиц Фрунзе и Есенина в Рязани временно перекроют

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С 10.00 10 ноября по 12 ноября временно перекроют движение транспорта на участке по улице Фрунзе в районе пересечения с улицей Есенина (дублер). Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Эта мера позволит в некоторой степени устранить аварию на водопроводе, случившуюся на улице Фрунзе. При этом чиновники обещают, что все соответствующие дорожные знаки будут установлены во избежание локального транспортного коллапса на этом участке городских дорог.

Напомним, что региональное управление ГИБДД обратилось к автомобилистам в связи с резким похолоданием и изменением дорожных условий. А уже после полудня 9 ноября неподалеку от торгового центра «Барс», расположенного в начале Московского шоссе, случилось серьезное ДТП, парализовавшее движение в сторону столицы.

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