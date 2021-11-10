На трех улицах в Рязани отключили холодную воду

Утром 10 ноября на трех улицах Рязани отключили холодную воду, сообщается на сайте МП «Водоканал». Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. По информации предприятия, до 17:00 воды не будет в домах на улицах Верхняя, Загородная и Интернациональная.

Список отключений ХВС на 10 ноября до 17:00:

- улица Верхняя, дома №№18, 19, 20, 21, 22, 23, 23стр.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4;

- улица Загородная, дома №№22 корп.4, 22 корп.5, 22 корп.6, 22 корп.7, 22 корп.8;

- улица Интернациональная, дом №15.