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Политика10 ноября 2021 10:52

Рязанский губернатор Николай Любимов с делегацией прилетел в Ташкент

Он возглавляет бизнес-миссию, цель которой - расширить внешнеэкономическое сотрудничество
Источник:kp.ru
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В аэропорту рязанскую делегацию встретил заместитель хокима Фуркат Махмудходжаев. Фото: хокимият Ташкента

В аэропорту рязанскую делегацию встретил заместитель хокима Фуркат Махмудходжаев. Фото: хокимият Ташкента

9 ноября губернатор Николай Любимов с делегацией из Рязанской области прилетел в Ташкент. В аэропорту столицы Узбекистана его встретил заместитель хокима, то есть главы местной администрации, Фуркат Махмудходжаев. Информация появилась в Telegram-канале местного хокимията.

По сообщению uz.sputniknews.ru, Любимов возглавляет бизнес-миссию, цель которой – наладить контакты с узбекскими предпринимателями и расширить внешнеэкономическое сотрудничество. Кроме того, в Ташкенте планируют открыть шоу-рум, где свою продукцию представят больше полусотни рязанских компаний. Ранее тот же мобильный шоу-рум работал в Алма-Аты.