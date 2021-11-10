Рязанский губернатор Николай Любимов с делегацией прилетел в Ташкент

В аэропорту рязанскую делегацию встретил заместитель хокима Фуркат Махмудходжаев. Фото: хокимият Ташкента

9 ноября губернатор Николай Любимов с делегацией из Рязанской области прилетел в Ташкент. В аэропорту столицы Узбекистана его встретил заместитель хокима, то есть главы местной администрации, Фуркат Махмудходжаев. Информация появилась в Telegram-канале местного хокимията.

По сообщению uz.sputniknews.ru, Любимов возглавляет бизнес-миссию, цель которой – наладить контакты с узбекскими предпринимателями и расширить внешнеэкономическое сотрудничество. Кроме того, в Ташкенте планируют открыть шоу-рум, где свою продукцию представят больше полусотни рязанских компаний. Ранее тот же мобильный шоу-рум работал в Алма-Аты.