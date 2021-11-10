МХК «Рязань-ВДВ» взял реванш у рыбинского «Полета»

Рязанская дружина занимает первую строчку в табели о рангах НМХЛ. Фото: Елена МУКОВОЗОВА.

В очередном матче Национальной молодежной хоккейной лиги между рыбинским «Полетом» и «Рязанью-ВДВ» победу одержали гости со счетом 0:2.

Все шайбы были заброшены в заключительном периоде. На 46-ой минуте Вадим Хамидулин открыл счет, а за 47 секунд до финальной сирены Павел Елизаров подвел итог противостояния 9 ноября.

А днем ранее команда из Рыбинска уверенно переиграла подопечных Артема Седунова со счетом 4:0. Наставник «десантников» провел работу над ошибками и результат налицо: «Что касается первого матча, для нас ключевую роль сыграла наша болезнь - реализация большинства. После второй игры поблагодарил ребят за самоотдачу, выложились на 120% в этой игре. Отдельное спасибо нашему вратарю Даниле Шалойко, наконец-то нам удалось отыграть на ноль. Поздравил его с первым «сухарем» и, надеюсь, не последним. Но, хочу отметить, что это не только его заслуга, а всей команды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!