Экс-депутат Госдумы из Рязани Шерин нашел себе место в тамбовской гордуме

Рязанец Александр Шерин вошел в состав Тамбовской городской Думы. И более того - в ее президиум как новоиспеченный руководитель фракции ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба местного законодательного органа.

До этого Шерин был депутатом Госдумы РФ от Рязанской и Тамбовской областей, но в новый созыв попасть не сумел. Рязанская «Новая» отмечает, что выпускник РВВДКУ и нынешний завсегдатай политических ток-шоу занял место коллеги по партии Олега Морозова, который теперь заседает в тамбовской облдуме.

Одновременно Шерин остается и.о. координатора рязанского отделения ЛДПР, чему, кстати, активно сопротивляются его соратники.