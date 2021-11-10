В октябре рязанцы продолжали называть детей редкими и полузабытыми именами

Список частых и редких имен октября 2021 года опубликовало главное управление ЗАГС Рязанской области. В отличие от многих предыдущих месяцев, прямо-таки необычных имен в списке нет, однако есть редкие и полузабытые.

Так, мальчиков при регистрации рождения называли Платон, Мирон, Родион, Демьян и Яков. Девочкам родители давали такие имена как Пелагея, Лукерья, Станислава, Ярослава и Зоя.

Список наиболее популярных имен меняется мало, разве что у мальчиков в октябре Андреи и Никиты заняли место Михаилов и Дмитриев, а у девочек на этот раз больше в тренде были Анастасии, Вероники и Валерии.