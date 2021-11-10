В 14 населенных пунктах Рязанской области 10 ноября отключат электричество

10 ноября 2021 года с 9:00 в 14 населенных пунктах Рязанской области на время отключат электроснабжение. Находятся они в Шиловском, Сараевском и Старожиловском районах.

Судя по графику плановых отключений «Рязаньэнерго» (филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»), электричества не будет по ряду адресов в следующих населенных пунктах:

- Шиловский район: д. Бортниково (улица Окская), с. Лунино (улицы Полевая и Речная), с. Мосолово (улицы Колбасина и Молодежная), д. Тайдаково, с. Ряссы, п. Ясаковский, д. Слобода, с. Пустополье, д. Фролово, с. Срезнево, с. Лунино - до 15:59;

- Сараевский район: с. Ламино, с. Высокое (улицы Большая Дорога, Лука, Молодежная, Новая, Пажа, Средина), с. Назарьево - до 17:00;

- Старожиловский район: п. Старожилово (улица Головнина) – до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.