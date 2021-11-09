Умер рязанец со 100-процентным поражением легких, которому собирали деньги на лечение

Двое сыновей остались без отца. Фото из соцсетей.

Рязанка Маргарита К. сообщила о том, что 9 ноября умер ее муж со 100-процентным поражением легких: «Сегодня Женечки не стало. Сердце не выдержало нагрузки. Он боролся изо всех сил, но Господь забрал его у нас. Берегите друг друга».

Мы размещали материал с описанием нелегкой ситуации и просьбой о финансовой помощи. Супруг Маргариты находился в медикаментозной коме под аппаратом, который выполняет функцию легких. Сами легкие мужчины на 100% были поражены.

В этот же день, 9 ноября, в список скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области внесли 19 фамилий.

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