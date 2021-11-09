Жители указали властям Рязани на абсурдность расходов по благоустройству

Рязанец: На этом тротуаре можно было просто обновить асфальт, а плиткой выложить в центре, на улице Чапаева. Фото в сообществе "Рязань".

«Прошу разъяснить, почему на улице Горького от Куйбышевского шоссе до улицы Новой, со стороны заводов сейчас укладывают на тротуар дорогую плитку?! Там, где поток пешеходов два человека в час; там, где можно было просто обновить асфальт. Во в многих других районах, там где поток людей большой, люди вынуждены ломать ноги, прыгать через лужи и ходить по грязи», - сообщение такого содержания появилось 9 ноября в многочисленном сообществе «Рязань» соцсети ВКонтакте.

Этим самым житель областного центра указывает на абсурдность расходов на благоустройство. При этом подчеркивает бездумность действий чиновников городской администрации Рязани.

Кстати, автор сообщения указывает на одно из мест, где появление как минимум асфальта, а тем более - тротуарной плитки, было бы намного рациональнее: «Даже в центре не везде есть тротуар. К примеру, улица Чапаева со стороны частных домов - когда появится тротуар? Почему не тут сделать плиткой и водить туристов к остатками деревянной Рязани».

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