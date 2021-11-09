Рязанка Маргарита Якушкина выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в шестой раз

Маргарита разместила фото с медалью на своей странице ВКонтакте.

В первый соревновательный день, 3 ноября, на Первенстве мира среди юниоров до 21 года Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в весовой категории 70+ кг в дисциплине «Файтинг» (поединки) «золото» выиграла рязанка Маргарита Якушкина. Тем самым воспитанница спортклуба «Юпитер» завоевала свой шестой мировой титул.

Отметим, что недавно Якушкина перенесла тяжелейшую травму руки. Тем не менее, блестяще досрочно выиграла фулл-иппоном в финале у соперницы из Казахстана Айнур Байгужи.

Подчеркнем, что впереди у рязанской спортсменки, здесь же, в ОАЭ, дебют на взрослом чемпионате мира. Болеем за Маргариту!

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