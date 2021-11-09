У торгового дома «Барс» в Рязани произошла авария, парализовавшая движение

Пикап поперек дороги стал причиной массового затора. Фото: сообщество ПУВР.

После полудня 9 ноября неподалеку от торгового центра «Барс», расположенного в начале Московского шоссе, случилось серьезное ДТП, парализовавшее движение в сторону столицы. Об этом сообщает информационное агентство «PRO-город» со ссылкой на социальные сети.

По информации издания, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции. В результате этих двух факторов пикап развернуло поперек транспортного потока. Движение в сторону Москвы было моментально затруднено - на Первомайском проспекте образовался затор из нескольких десятков автомобилей.

На момент нашей публикации пресс-служба регионального управления ГИБДД официальной версии случившегося в открытом доступе не разместила.

Напомним, что в этот же день 16-летняя рязанка попала под машину на пешеходном переходе на Затинной улице.

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