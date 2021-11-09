Эвелина Волкова: Муниципальный хлебозавод действительно пора спасать

Фото: КПРФ

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова высказалась о ситуации с городским хлебозаводом №3:

- Уже откровенную тревогу и недоумение вызывает ситуация с муниципальным хлебозаводом. Особенно в свете последних решений гордумы – о согласовании сделки МП «Хлебозавод №3» по продаже в центре города стоящего на балансе муниципального предприятия большого имущественного комплекса, а в перспективе – и земельного участка под ним. Напомню, вопрос был внесен на рассмотрение буквально перед заседанием гордумы.

Все эти выносимые на продажу объекты – производственные мощности, административные и вспомогательные здания теперь уже бывшего муниципального хлебозавода №1. А ведь еще два года назад здесь работало производство. Вот уже в течение двух лет мы являемся свидетелями «спасения» «эффективными управленцами» муниципальных хлебозаводов, отправной точкой которого стало так называемое их объединение, попросту – ликвидация одного из них, после чего ситуация на единственном оставшемся муниципальном хлебозаводе №3 стремительно покатилась под откос...

Безусловно, для нашей фракции вопрос сохранения и поддержки муниципальных предприятий, тем более социально значимых, к числу которых мы относим хлебозаводы – в числе приоритетных. Поэтому, резко выступая против их так называемого «объединения», мы, понимая сложность ситуации на оставшемся предприятии, поддержали просьбы администрации города и руководства завода по согласованию сделок на получение кредита (в 2020 г., кредит так и не взяли), по выделению субсидии в размере 42,5 млн рублей (начало 2021 г.), и даже по залогу имущества для отсрочки выплат по налогам (сентябрь 2021 г.). Но не прошло и месяца, как депутатскому корпусу опять предложили «помочь хлебозаводу» путем согласования сделки по массовой распродаже имущества бывшего хлебозавода №1.

Небезосновательно возникают опасения и вопросы.

Во-первых. Какая будет эффективность данной меры в плане поддержки предприятия? Каждый раз инициаторы из горадминистрации говорили, что это-то их предложение является спасительным, однако ситуация только усугублялась. Не помогали и не вносили ясности различные совещания на заданную тему. На последнем из них, состоявшемся примерно за неделю до вышеуказанного заседания гордумы, рассматривался ход выполнения так называемой «Концепции вывода из кризиса МП «Хлебозавод №3 г.Рязани». Подписанная чиновниками горадминистрации и и.о. директора предприятия, она представляет своего рода «рамочный» перечень тех или иных общих мероприятий. Попытки получить у тех же представителей администрации конкретные ответы на вопросы, например: какие именно меры были приняты и какой они дали результат – закончились неудачей, а руководители предприятия так и вовсе не появились. Попытки прояснить ситуацию с нашумевшим вопросом перевозки оборудования с бывшего завода на оставшийся, состояния этого оборудования, а также зданий и т.д. – тоже закончились ничем.

Представитель нашей фракции был включен в состав рабочей группы по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности данного муниципального предприятия, утвержденной, кстати, распоряжением горадминистрации. Однако и ему не удалось реализовать свои возможности, потому что осталось загадкой: как и где эта группа работала. И работала ли вообще.

Во-вторых. Настораживает то, что данная «мера спасения» – это, согласно представленным материалам, коммерческая сделка с открытым конкурсом и низкой для центральной части города ценой. А вовсе не передача в областную собственность – как это утверждалось инициаторами на словах. А вот, к примеру, при передаче в государственную собственность комплекса зданий Торгового городка, тоже находящегося в центре города, было документально закреплено: куда именно он передается и под какие цели.

Третье. Скорость, с которой данный вопрос вынесли на гордуму. Если передаче комплекса Торгового городка предшествовало серьезное и достаточно продолжительное общественное обсуждение, были представлены проекты будущего устройства и т.д., то сейчас за 2–3 дня до рассмотрения вопрос был озвучен, за полчаса до начала заседания думы профильный комитет предложил его внести… Отсюда и вопросы, ответов на которые, кстати, нет до сих пор.

Все это больше напоминало не процесс спасения, а непорядочную дележку наследства пациента, который очень тяжело болен, но еще жив: зачем ему квартира – он все равно в реанимации!

И есть основания для серьезных опасений, что «продавленные» меры, к сожалению, будут иметь такую же эффективность, как и предыдущие. А вот риск ухода имущества в неизвестном направлении по вызывающей вопрос цене есть.

Конечно, мы будем бороться за сохранение муниципального хлебозавода, но с реальной программой по его восстановлению. Пока же его надо всерьез спасать от сегодняшних горе-«спасателей».

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