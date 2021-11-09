МЧС известило о резком похолодании в Рязанской области с вечера 9 ноября

Вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября в Рязанской области резко похолодает - вплоть до -7 градусов. О таком изменении погоды предупредило МЧС, ссылаясь на региональный филиал Росгидромета.

«В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений», - говорится в сообщении МЧС от 15:30.

По данным метеорологов, 10 ноября среднесуточная температура по сравнению со вторником понизится сразу на 5 градусов. Температура воздуха в темное время суток прогнозируется в пределах -7…-2 градусов. Днем -3…+2 градуса.

Кроме того, ночью и утром ожидается гололедица.

Ветер северный, с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, ночью при порывах до 17 м/с.