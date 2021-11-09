Рязанские власти задумались о введении QR-кодов на транспорте

Власти задумались о введении в Рязанской области проверки QR-кодов на транспорте, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Там уточнили, что «опыт других регионов внимательно изучается, поскольку к соблюдению масочного режима в транспорте есть много вопросов».

При этом в ведомстве пока не готовы уточнить, о каком именно виде транспорта идет речь. Ведь одно дело - проверить QR-код при посадке в поезд или междугородный автобус, а другое - в маршрутку, заполненную людьми в час пик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что решения о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте могут приниматься на уровне губернаторов регионов.

«Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия», - сообщил представитель Кремля.