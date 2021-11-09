Администрация Рязани заявила о готовности техники к снегу и гололеду

Коммунальные службы Рязани готовы к уборке снега и обработке дорог, сообщает городская администрация. По заверениям чиновников, при ухудшении погодных условий сотрудники дирекции благоустройства сразу приступят к расчистке улиц во всех районах.

Пока колонны спецтехники находятся на дежурстве - в режиме повышенной готовности. Сформированы бригады рабочих для ручной очистки от снега мест, недоступных для проезда снегоуборочных машин.

- В Дирекции благоустройства сформированы колонны техники, созданы запасы пескосоляной смеси и реагента. К ликвидации последствий погоды готовы приступить в любой момент, – рассказал руководитель МБУ «ДБГ» Андрей Ковалев.

В связи с похолоданием городские службы просят автомобилистов быть внимательными и осторожными, не выезжать на дороги на летней резине.