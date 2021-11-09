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Общество9 ноября 2021 15:49

На рязанском кладбище сняли очередь из катафалков

Каждую неделю там появляется несколько десятков новых могил
Источник:kp.ru
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Фото: ГТРК "Ока".

Фото: ГТРК "Ока".

Каждую неделю на рязанских кладбищах появляется несколько десятков новых могил. В наиболее напряженные дни на кладбище можно увидеть очередь из катафалков. Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Ока».

Журналисты показали кадры, на которых видно, как вдоль рязанского кладбища своей очереди ждут десятки похоронных машин, и столько же ритуальных автомобилей окружили церковь.

Как минимум в два раза возросла нагрузка на похоронный бизнес. По рассказам представителей отрасли, небывалый наплыв клиентов замечают в похоронных агентствах.

«Мы это можем судить по отгрузкам, закупкам. Если раньше у нас было свободное время, то сейчас у нас весь рабочий процесс сосредоточен вплоть до минуты», - рассказала нашим коллегам руководитель ритуального магазина Елена Бабок, руководитель ритуального магазина.

Фото: ГТРК "Ока".

Фото: ГТРК "Ока".