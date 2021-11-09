На рязанском кладбище сняли очередь из катафалков

Фото: ГТРК "Ока".

Каждую неделю на рязанских кладбищах появляется несколько десятков новых могил. В наиболее напряженные дни на кладбище можно увидеть очередь из катафалков. Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Ока».

Журналисты показали кадры, на которых видно, как вдоль рязанского кладбища своей очереди ждут десятки похоронных машин, и столько же ритуальных автомобилей окружили церковь.

Как минимум в два раза возросла нагрузка на похоронный бизнес. По рассказам представителей отрасли, небывалый наплыв клиентов замечают в похоронных агентствах.

«Мы это можем судить по отгрузкам, закупкам. Если раньше у нас было свободное время, то сейчас у нас весь рабочий процесс сосредоточен вплоть до минуты», - рассказала нашим коллегам руководитель ритуального магазина Елена Бабок, руководитель ритуального магазина.