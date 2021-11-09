Проверки масочного режима в детсадах под Рязанью проводят сами родители. Фото: rzraion.ru

В Рязанском районе для проверки масочного режима в детсадах организовали родительский контроль. Об этом сообщает сайт местной администрации.

В регионе продолжаются масочные рейды, а в Рязанском районе решили проверять не только предприятия торговли и обслуживания, но и образовательные учреждения. Представители родительского комитета вместе с воспитателями следят за наличием средств индивидуальной защиты у родителей при отправке своих чад в детские сады.

Также при входе измеряют температуру - и у взрослых, и у малышей. В некоторых сельских дошкольных учреждениях к проверяющим присоединяются чиновники, депутаты и медицинские работники.

«Родителей, игнорирующих рекомендации Роспотребнадзора, в учреждение не допустят, однако в Рязанском районе таких случаев пока не было», - добавили в районной администрации.