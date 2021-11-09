И.о. главы администрации Сапожковского района назначен Александр Курлаев

Александр Курлаев. Фото: ryazpressa.ru

Управляющему делами администрации Сапожковского района Александру Курлаеву временно доверили возглавить местную исполнительную власть. Чиновник стал исполнять обязанности главы администрации после смерти предыдущего руководителя – Виктора Боярченкова.

Похороны Виктора Боярченкова, который руководил районом с 2008 года, состоялись 7 ноября в поселке Сапожок. Ему было 54 года.

Курлаев возглавляет территориальную избирательную комиссию Сапожковского района. В ее состав он предложен региональным отделением «Единой России».