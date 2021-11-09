В ДТП на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека. Фото: vk.com/ryazandtp

Утром 9 ноября на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два Ford Focus. ДТП прокомментировали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария случилась примерно в 07:35 в районе поселка Строитель. По предварительным данным, спровоцировала ее 55-летняя женщина, которая выезжала на Ряжское шоссе со стороны МПК «КРЗ». Вторым автомобилем управлял 43-летний рязанец.

В результате за медицинской помощью обращались двое пассажиров второго автомобиля в возрасте 28 и 39 лет.