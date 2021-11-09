Андрей Макаров: «Проект бюджета гарантирует обеспечение безусловного выполнения Народной программы»

Корректировки, внесенные «Единой Россией» в преддверии второго чтения законопроекта о бюджете РФ, обсуждались с участием Министра финансов России Антона Силуанова.

Речь шла об увеличении финансирования на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, систему здравоохранения, молодежи, развитие дорожной сети в регионах, и социальной инфраструктуры села, устранение цифрового неравенства.

По словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, документ «гарантирует обеспечение безусловного выполнения Послания Президента РФ, поручений главы государства и Народной программы». «Он обеспечивает выполнение всех социальных обязательств. Наши оппоненты говорили о сокращении расходов на здравоохранение, образование. Это была откровенная ложь. Очень важно донести до избирателей, против чего голосуют наши оппоненты. Рассказать о тех решениях, которые мы предлагаем для людей. За этот бюджет не стыдно голосовать», – подчеркнул Андрей Макаров.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что поправки направлены на поддержку людей и развитие экономики. «Усиливаются приоритеты, заложенные в бюджете. Он позволяет найти ресурсы и обеспечить предложения финансированием», – сказал Антон Силуанов.

Корректировки усиливают социальную направленность бюджета. Особое внимание в документе уделено здравоохранению. Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов отметил значимость обеспечения пациентов противовирусными препаратами.

Комментируя дополнения, предложенные в проект бюджета РФ, Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул их актуальность. «Для региона это имеет большое значение. В областном законопроекте о бюджете также акцент сделан на социальной сфере, на всех задачах, которые поручили нам решить жители области, поддержав региональную часть Народной программы», – сказал Николай Любимов.

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