Студенты медицинского колледжа заменят недостающих сотрудников рязанской скорой

Стало известно каким образом власти планируют увеличить число бригад скорой помощи. На заседании регионального кабмина губернатор Николай Любимов рассказал, что в качестве фельдшеров планируют привлекать студентов Рязанского медицинского колледжа.

«Дополнительные бригады будут организованы с помощью привлечения студентов выпускных курсов медколледжа. Таким образом, в бригаде будет два опытных сотрудника и один начинающий», - сообщил Любимов.

Глава региона добавил, что с ближайшей среды общее число бригад скорой должно достигнуть 50.

«Это как раз по нормативам, сейчас бригад намного меньше и это абсолютно неправильно», - отметил губернатор.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Рязанскую область заявил, что в регионе необходимо увеличить число бригад скорой помощи.