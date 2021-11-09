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Здоровье9 ноября 2021 13:06

Студенты медицинского колледжа заменят недостающих сотрудников рязанской скорой

Власти считают, что за счет старшекурсников удастся увеличить число выездных бригад
Источник:kp.ru
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Стало известно каким образом власти планируют увеличить число бригад скорой помощи. На заседании регионального кабмина губернатор Николай Любимов рассказал, что в качестве фельдшеров планируют привлекать студентов Рязанского медицинского колледжа.

«Дополнительные бригады будут организованы с помощью привлечения студентов выпускных курсов медколледжа. Таким образом, в бригаде будет два опытных сотрудника и один начинающий», - сообщил Любимов.

Глава региона добавил, что с ближайшей среды общее число бригад скорой должно достигнуть 50.

«Это как раз по нормативам, сейчас бригад намного меньше и это абсолютно неправильно», - отметил губернатор.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Рязанскую область заявил, что в регионе необходимо увеличить число бригад скорой помощи.