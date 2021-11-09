В Рязани пропала 16-летняя девушка-подросток

Помогите найти.

Днем во вторник, 9 ноября, поисково-спасательный отряд Liza Alert опубликовал информацию об исчезновении в Рязани 16-летней девушки-подростка. Местонахождение Кристины не известно с 28 октября.

Ее примеры: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Во что была одета неизвестно.

Напомним, что летом этого года Кристина вместе с подругой (воспитанницы Солотчинской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей) самовольно покинули оздоровительный лагерь «Ласточка» в деревне Лесное Касимовского района. Тогда для их поиска даже было возбуждено уголовное дело.