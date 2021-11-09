9 ноября в список скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области внесли 19 фамилий

Во вторник, 9 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще летом 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о двух женщина, умерших в июле – 71 год и 86 лет. Также в списке 17 августовских жертв. Это 13 женщин – 60 лет, 65 лет, 67 лет, 69 лет, 73 года, 74 года, 75 лет, 79 лет, 80 лет, 82 года, 82 года, 83 года, 85 лет. Четверо мужчин – 65 лет, 67 лет, 70 лет, 71 год.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1561 человек.

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