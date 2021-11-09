В Рязанской области завершили ремонт 19 км трассы Рязань - Ряжск

В Кораблинском районе Рязанской области завершился ремонт участка трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков – Ефремов протяженностью более 19 километров. Об этом сообщается на официальной странице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кураторы нацпроекта рассказали, что на указанном участке подрядчик уложил два слоя асфальта и отремонтировал водопропускные трубы. Кроме того, в рамках контракта переход в Пехлеце дорожники оборудовали светофорами и искусственными неровностями.

Еще в июне 2021 года завершился ремонт 11 километров той же трассы в Старожиловском районе за 150 млн рублей. В предварительный план на 2022 год включат участки в Старожиловском, Ряжском и Александро-Невском районах протяженностью около 16 километров, включая ремонт мостов через реки Моша и Ранова.