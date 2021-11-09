На восьми улицах в Рязани отключили холодную воду

Утром 9 ноября на восьми улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает «Водоканал». Муниципальное предприятие проводит аварийно-восстановительные работы на водопроводе, что и стало причиной отключений. Восстановить ХВС планируется в 17:00.

По состоянию на 10:50 в список попали 3-й Новопавловский проезд, улицы Высоковольтная, Шевченко, Коняева, Элеваторная, Московский и Элеваторный заулок, а также проезд Яблочкова (территория лампового завода). Некоторые из них отключены полностью, в остальных случаях без воды остались отдельные дома.

Список отключений ХВС на 9 ноября до 17:00:

- улица Высоковольтная, дома №№25а, 27 корп.1, 27 корп.2, 29 корп.1, 29; корп.2, 29 корп.3, 29а, 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 33 корп.1, 35, 37;

- улица Шевченко, дома №№76 корп.1, 78;

- улица Высоковольтная, дом №33а;

- улица Коняева, дома №№121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141-143, 145-147, 147, 149, 149 корп.1, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 корп.1, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203;

- Московский заулок;

- Элеваторная улица;

- Элеваторный заулок;

- проезд Яблочкова (территория лампового завода, все организации с цифрами и литерами).