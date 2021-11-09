Исследуя массовую гибель птиц в Рязани, ветслужба исключила инфекцию

Эти фото - от 27 октября, однако в Октябрьском городке падеж птиц наблюдают часто. Фото: vk.com/nkr62

Промежуточные результаты исследования трупов птиц, найденных в Рязани в октябре 2021 года, огласило региональное управление ветеринарии. Первым делом специалисты исключили инфекционные и паразитарные заболевания.

«Были исключены инфекционные (орнитоз, лихорадка западного Нила, вирус гриппа) и паразитарные заболевания, общие для человека и животных», - сообщили в управлении.

ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» продолжает изучать материал. На очереди результаты токсикологического исследования.

Информация о массовой гибели птиц поступила из разных точек Рязани 27 октября.