В рязанской ОКБ им. Семашко ЛОР-отделение закрыли ради ковид-госпиталя

Из-за недостатка коек в рязанских ковид-госпиталях в ОКБ им. Семашко закрывается ЛОР-отделение. Об этом сообщили в группе медицинского учреждения.

«В помещениях отделения были развернуты дополнительные койки «ковидного» госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», - информирует администрация больницы.

Соответственно, оториноларингология ОКБ им. Семашко приостановила как плановую, так и экстренную госпитализацию. Дополнительная нагрузка ляжет на горбольницу №11 – там предлагают получить стационарную помощь по этому профилю.