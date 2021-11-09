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Здоровье9 ноября 2021 10:35

В рязанской ОКБ им. Семашко ЛОР-отделение закрыли ради ковид-госпиталя

Причем закрыли полностью – не проводится ни экстренная, ни плановая госпитализация
Антон КОНОВАЛОВ
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Из-за недостатка коек в рязанских ковид-госпиталях в ОКБ им. Семашко закрывается ЛОР-отделение. Об этом сообщили в группе медицинского учреждения.

«В помещениях отделения были развернуты дополнительные койки «ковидного» госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», - информирует администрация больницы.

Соответственно, оториноларингология ОКБ им. Семашко приостановила как плановую, так и экстренную госпитализацию. Дополнительная нагрузка ляжет на горбольницу №11 – там предлагают получить стационарную помощь по этому профилю.