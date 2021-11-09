16-летняя рязанка попала под машину на пешеходном переходе

В Рязани в результате наезда на пешеходном переходе пострадала 16-летняя девушка.

В Рязани в результате наезда на пешеходном переходе пострадала 16-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, дорожный инцидент произошел на улице Западной - у дома 33к1 по Московскому шоссе (ЖК «Кутузов») примерно в 16:45.

Автомобилем Suzuki, под который попала юная рязанка, управлял 42-летний житель города.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - сообщили в Госавтоинспекции.

Всего за сутки в Рязанской области в семи ДТП различные травмы получили восемь человек