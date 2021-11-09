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Здоровье9 ноября 2021 9:53

Росздравнадзор призвал рязанцев с COVID-19 обращаться насчет бесплатных лекарств

Ведомство принимает звонки от тех, кого не обеспечили препаратами при амбулаторном лечении
Антон КОНОВАЛОВ
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Заболев коронавирусом, рязанцы вынуждены тратить по 5 тыс. рублей и более на человека.

Заболев коронавирусом, рязанцы вынуждены тратить по 5 тыс. рублей и более на человека.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Росздравнадзор по Рязанской области призвал пациентов с COVID-19, которые болеют дома, обращаться в ведомство насчет лекарств. Речь идет о случаях, когда при амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции людей не обеспечивают бесплатными препаратами.

«Звонки принимаются по телефону 8(4912) 27-25-50 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и по телефону 8-980-507-84-48 в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00», - сообщили в Росздравнадзоре.

Напомним, казенные препараты рязанцам начали выдавать в ноябре 2020 года, но надолго минздрав не хватило – отсутствие лекарств стали объяснять «проблемами с поставками».