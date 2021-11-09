Прокуратура Рязанского района обнаружила в интернете рецепт взрывчатки

Прокуратура Рязанского района обнаружила в интернете рецепт изготовления взрывчатки. Об этом сообщает сайт администрации района.

Как сообщили в администрации, прокуратура в ходе мониторинга увидела в свободном доступе подробную инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ.

«Доступ к этим сведениям создает угрозу совершения террористических актов и нарушения целостности РФ», - прокомментировали в ведомстве.

Прокурор Рязанского района направил в Октябрьский районный суд Рязани иск, чтобы запретить распространения данной информации, то есть заблокировать интернет-ресурс. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.