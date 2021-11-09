Число пациентов с коронавирусом в рязанских госпиталях превысило 1140

В медицинских учреждениях Рязанской области с коронавирусной инфекцией находится 1141 пациент. Такова статистика оперативной группы при региональном правительстве на вечер 8 ноября. Это максимальное число госпитализированных за все время пандемии – на 10 больше, чем двумя днями ранее.

В тяжелом состоянии находятся 180 человек, причем каждый шестой из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние 910 пациентов специалисты оценивают как средней степени тяжести, 51-го – как удовлетворительное.

Это далеко не все, кто болеет COVID-19 в Рязанской области, но остальных оставили лечиться дома.