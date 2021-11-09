Рязанцы осудили женщину, устроившую из-за маски скандал в супермаркете

На Куйбышевском шоссе в Рязани женщина устроила скандал в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Поводом для этого стал отказ работников пробивать товар в ответ на нежелание покупательницы надеть защитную маску.

Конфликт у рязанки возник с администратором магазина, которая требовала не снимать происходящее на видео и пыталась закрыть камеру руками. В итоге урегулировать ситуацию помогли охранник и другая посетительница магазина, которая оплатила покупки.

В комментариях к ролику, выложенному в группе «Новости Рязани ВКонтакте», многие люди осудили автора в том смысле, что бессмысленный протест по пустяковому поводу направлен на рядовых сотрудников, которые выполняют общие распоряжения, а в противном случае рискуют нарваться на штраф.