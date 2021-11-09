Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 8:49

Рязанцы осудили женщину, устроившую из-за маски скандал в супермаркете

Ее публикацию с видео активно обсуждают в соцсетях
Антон КОНОВАЛОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

На Куйбышевском шоссе в Рязани женщина устроила скандал в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Поводом для этого стал отказ работников пробивать товар в ответ на нежелание покупательницы надеть защитную маску.

Конфликт у рязанки возник с администратором магазина, которая требовала не снимать происходящее на видео и пыталась закрыть камеру руками. В итоге урегулировать ситуацию помогли охранник и другая посетительница магазина, которая оплатила покупки.

В комментариях к ролику, выложенному в группе «Новости Рязани ВКонтакте», многие люди осудили автора в том смысле, что бессмысленный протест по пустяковому поводу направлен на рядовых сотрудников, которые выполняют общие распоряжения, а в противном случае рискуют нарваться на штраф.