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Политика8 ноября 2021 20:56

Прокурором Московского района Рязани стал Владислав Моисейчев

В Рязанской области он с 2017-го, когда его назначили в Касимовский район
Источник:kp.ru
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Владислав Моисейчев (в центре) пожаловал в Рязанскую область из Тульской.

Владислав Моисейчев (в центре) пожаловал в Рязанскую область из Тульской.

Владислав Моисейчев стал прокурором Московского района Рязани. Информация содержится на epp.genproc.gov.ru.

Предыдущим местом работы Моисейчева была Касимовская межрайонная прокуратура, которую он возглавил в 2017 году. До этого он работал прокурором Ясногорского района Тульской области, ранее – заместителем прокурора Зареченского района Тулы.

Порталу znamyuzl.ru Моисейчев рассказывал, что в органы прокуратуры он пришел в 2007-м из органов государственной власти.