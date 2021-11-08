Прокурором Московского района Рязани стал Владислав Моисейчев

Владислав Моисейчев (в центре) пожаловал в Рязанскую область из Тульской.

Владислав Моисейчев стал прокурором Московского района Рязани. Информация содержится на epp.genproc.gov.ru.

Предыдущим местом работы Моисейчева была Касимовская межрайонная прокуратура, которую он возглавил в 2017 году. До этого он работал прокурором Ясногорского района Тульской области, ранее – заместителем прокурора Зареченского района Тулы.

Порталу znamyuzl.ru Моисейчев рассказывал, что в органы прокуратуры он пришел в 2007-м из органов государственной власти.