В Рязани торжественно открыли второй памятник Феликсу Дзержинскому

В Рязани торжественно открыли памятник Феликсу Дзержинскому.

8 ноября в Рязани открыли памятник Феликсу Дзержинскому и музей, посвященный истории рязанского уголовного розыска.

Начальник рязанского УФСБ Сергей Ерофеев поблагодарил руководство и сотрудников уголовного розыска за «увековечивание на территории управления угрозыска памяти известного политического деятеля, беззаветно служившего Отечеству».

Что касается музея, то там хранятся фотографии легендарных рязанских сыщиков, наградные листы, медали, макеты боевого оружия и памятные документы.

Руководитель УФСБ вручил начальнику уголовного розыска Денису Грибанову рассекреченный несколькими днями ранее документ, который свидетельствует о ликвидации милицией и контрразведкой банды, действующей на территории Рязанской области в 1945 году. Тогда от рук лидера банды погибли сотрудник рязанского УНКГБ и оперативник уголовного розыска.

Отметим, что 20 апреля 2018 года в Рязани уже открыли один памятник Дзержинскому. Расположен он во дворике регионального УФСБ. Тогда на открытие приехали губернатор, мэр, депутаты и прочие официальные лица.

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А бывал ли «Железный Феликс» в Рязанской области?

Со всей определенностью ответить на этот вопрос сейчас нельзя, надо искать подтверждение в архивах (подробнее).

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