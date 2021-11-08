Народная примета: погода 8 ноября пообещала рязанцам февральскую весну. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если Дмитрий (8 ноября) на снегу – весна будет поздней. Так гласит народная примета. Но в Дмитриев день в Рязани снега на улицах нет. Весь день идет дождь, но не снег.

- Признаком наступления весны является устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха выше нулевой отметки, - говорит кандидат географических наук Алексей Водорезов, - и по результатам наблюдений за погодой средней датой этого явления у нас считается 20 марта. Хотя, в последние годы есть тенденция смещения этой даты ближе к февралю.

Но нельзя сказать, что если весна наступит 21 марта – это позднее начало, а 19 марта – раннее. По народным понятиям, если весна приходит в первой декаде марта и раньше – она ранняя, если во второй-третьей – обычная, а если в апреле – то поздняя.

Так что день 8 ноября в Рязани предвещает жителям региона начало весны не позднее марта, а возможно даже уже в феврале. А так ли это будет на самом деле и насколько верна эта примета – узнаем в следующем году.

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