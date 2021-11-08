Экс-главе рязанского УФСКН Игорю Туровскому не смягчили наказание

Игоря Туровского отправили в колонию на 8 лет. Приговорили его в 2015 году.

8 ноября в Рязанском областном суде отказали в удовлетворении ходатайства бывшего руководителя УФСКН России по Рязанской области Игоря Туровского о замене неотбытого срока более мягким видом наказания. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее в удовлетворении ходатайства отказал Скопинский районный суд.

В 2015 году Игорю Туровскому назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшего начальника УФСКН оштрафовали на 300 млн рублей, лишили звания «генерал-майор полиции» и государственных наград – медали Жукова, медали «За отличие в охране общественного порядка», медали-ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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