Экс-главе рязанского УФСКН Игорю Туровскому не смягчили наказание

Игоря Туровского отправили в колонию на 8 лет. Приговорили его в 2015 году.
8 ноября в Рязанском областном суде отказали в удовлетворении ходатайства бывшего руководителя УФСКН России по Рязанской области Игоря Туровского о замене неотбытого срока более мягким видом наказания. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее в удовлетворении ходатайства отказал Скопинский районный суд.
В 2015 году Игорю Туровскому назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшего начальника УФСКН оштрафовали на 300 млн рублей, лишили звания «генерал-майор полиции» и государственных наград – медали Жукова, медали «За отличие в охране общественного порядка», медали-ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!