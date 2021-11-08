Восемь улиц в Рязани остались без холодной воды

Утром 8 ноября на восьми улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает сайт городского водоканала. По информации властей, причина - аварийно-восстановительные работы.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- 1-й Газетный переулок (Дядьково);

- 2-й Газетный переулок (Дядьково);

- улица Садовая (Дядьково);

- улица Юбилейная (Дядьково);

- улица Центральная (Дядьково), дома №№120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корпус 1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152а, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, дом № 15 (детский сад);

- улица Забайкальская, дома №№11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 12, 12а, 23;

- улица Новоселов, дом № 1/7;

- Московское шоссе, дома №№ 43, 45.