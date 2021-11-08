В Горроще 23-летний наркоман ограбил таксиста

В Горроще полиция задержала молодого рязанца, которого подозревают в ограблении таксиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам 48-летнего таксиста, к нему в автомобиль подсел незнакомец и попросил довезти до торгового центра на улице Гагарина. Когда пассажир расплатился, водитель достал выручку, чтобы отдать сдачу, но в этот момент 23-летний парень вырвал деньги из рук таксиста, выскочил из салона и скрылся в торговом центре. Добычей грабителя стала сумма 3800 рублей.

Вскоре полицейские нашли молодого человека и задержали. Им оказался наркоман, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу.

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