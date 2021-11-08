«Вез пиво, резкий удар – труп»: водитель рассказал, как насмерть сбил под Рязанью самку кабана

От удара грузовик лишился бампера. Фото: издательство "Пресса".
Появились подробности гибели двухлетней самки кабана на трассе под Рязанью. Все произошло на спуске у села Красное Пронского района. Именно там под колеса грузовичка Hyundai попало дикое животное.
«Дорога была свободной, - рассказывает «Прессе» водитель Александр, который в тот момент вез пиво в Новомичуринск. - Потом был резкий удар, подумал, что колесо пробило. К счастью, руль удержал».
Уже в задние зеркала водитель увидел, что на дороге кто-то лежит. Машину пришлось остановить.
Двухлетнюю самку дикого кабана сбил под Рязанью грузовик, перевозивший пиво. Фото: издательство "Пресса".
На дороге лежал труп кабана, как позже определили специалисты – двухлетняя самка.
По всей видимости, кабан мчался на огромной скорости, внезапно выскочив из-под бугра.
В результате столкновения от грузовика отлетел бампер.
В ближайшее время мертвого кабана уберут с обочины и утилизируют.
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