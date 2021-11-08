На нескольких улицах Рязани 9 и 10 ноября будут отключать электричество

9 и 10 ноября в Рязани на нескольких улицах будут отключать электричество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – спиливание аварийных деревьев.
Во вторник и среду с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- 7-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33 (нечетная сторона);
- 8-й Мервинский проезд, дома с 1 по 29, дома с 2 по 36;
- 9-й Мервинский проезд, дома с 1 по 21, дома с 2/16 по 26;
- улица Бахмачеевская, д. 52а, д. 66а, д. 68а, д. 1а, д. 1, д. 82а, д. 3, д. 3б, д. 20, д. 22;
- улица Мервинская, д. 50, д. 50а.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!