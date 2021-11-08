Полиция ищет рязанцев, пострадавших от финансовой пирамиды Finiko Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Полиция разыскивает рязанцев, пострадавших от финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает рязанское отделение Банка России.

Еще в 2020 году по деятельности Finiko полиция возбудила уголовное дело, но доверчивые граждане продолжали нести аферистам сбережения.

По данным правоохранительных органов, жертвами пирамиды стали более 3 тысяч человек, которые потеряли более 1 млрд рублей, но это только предварительные данные. Организаторы компании заявляли, что создали «автоматизированную систему генерации прибыли», и обещали доход гражданам до 25-30% каждый месяц.

В настоящее время УМВД России по Рязанской области ищет пострадавших от Finiko жителей региона и просит их обращаться в дежурную часть отдела МВД России по Рыбновском району или по телефону 02.

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