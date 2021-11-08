В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 34 года

В понедельник, 8 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все 20 человек скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 10 женщинах – 44 года, 48 лет, 56 лет, 60 лет, 76 лет, 76 лет, 80 лет, 81 год, 82 года, 86 лет и десяти мужчинах – 34 года, 51 год, 53 года, 65 лет, 67 лет, 70 лет, 82 года, 82 года, 82 года, 85 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1542 человек.

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