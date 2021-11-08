Рязанская опергруппа: Срок действия QR-кодов остается прежним

Оперативная группа при правительстве Рязанской области высказалась о сокращении срока действия QR-кодов с 12 до 6 месяцев. Утром 8 ноября некоторые пользователи Госуслуг узнали, что их сертификаты о вакцинации оказались недействительными. Как оказалось, «просрочка» произошла из-за технических работ на портале – правила пока не изменились.

- Срок действия QR-кодов остается прежним – 1 год. Сейчас Госуслуги работают в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, - сообщили в рязанской опергруппе со ссылкой на федеральные Минздрав и Минцифры.

Также главный межведомственный орган по COVID-19 в регионе отметил, что с 8 ноября начала действовать новая форма сертификата. В документе собрано все: вместе с данными о прививке и ревакцинации – информация о противопоказаниях и перенесенном заболевании.

«Старые сертификаты переведут в новый вид до 1 марта 2022 года», - добавляет опергруппа.

По-прежнему документ будет доступен на русском и английском языках, в электронном и бумажном виде.