На трассе под Рязанью автомобиль насмерть сбил дикого кабана.
На трассе в Рязанской области автомобиль сбил дикого кабана. Видео с места происшествия опубликовали в одном из автомобильных пабликов. Лежащее на асфальте мертвое животное аккуратно объезжали проезжающие мимо машины.
Автор видео не указал, где конкретно сбили кабана, но подписчики усомнились, что животное попало под автомобиль:
«Если бы сбили, то точно машина была бы повреждена, а вокруг куча осколков валялась бы…» - предположил один из автомобилистов.
Ранее сообщалось, что жители села Чурики Михайловского района пожаловались в социальных сетях на нашествие диких кабанов. Животные никого не боятся и уже начали подбираться к домам (подробнее).
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