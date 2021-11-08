На трассе под Рязанью автомобиль насмерть сбил дикого кабана.

На трассе в Рязанской области автомобиль сбил дикого кабана. Видео с места происшествия опубликовали в одном из автомобильных пабликов. Лежащее на асфальте мертвое животное аккуратно объезжали проезжающие мимо машины.

Автор видео не указал, где конкретно сбили кабана, но подписчики усомнились, что животное попало под автомобиль:

«Если бы сбили, то точно машина была бы повреждена, а вокруг куча осколков валялась бы…» - предположил один из автомобилистов.

Ранее сообщалось, что жители села Чурики Михайловского района пожаловались в социальных сетях на нашествие диких кабанов. Животные никого не боятся и уже начали подбираться к домам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!